ДНР, 26 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Российские военные в районе села Клещеевка в ДНР нанесли удар по ВСУ тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк», заявил 26 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что на лисичанском, соледаро-артёмовском и александро-калиновском направлениях штурмовая авиация «Юга» нанесла удары по дислокациям ВСУ.

Экипажи вертолётов уничтожили украинскую БМП и группу пехоты в районах Клещеевки, села Богдановка и посёлка Андреевка.

«Также в районе Клещеевки поражено скопление живой силы ВСУ залпом тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк», — рассказал Астафьев.

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в районе города Северска самоходную артиллерийскую установку ВСУ.

Также Астафьев сообщил, что в районе сёл Белогоровка, Красногоровка и деревни Победа артиллеристы «Юга» уничтожили два пикапа, бронеавтомобиль и два склада с боеприпасами ВСУ. Они, кроме того, поразили опорный пункт ВСУ в селе Орехово-Васильевка.

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две буксируемые гаубицы Д-20 ВСУ и четыре миномёта калибра 120 мм в районах сёл Серебрянка, Дылеевка и Георгиевка.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны распространило информацию о том, что 24 августа российские военные отразили три атаки ВСУ на донецком направлении — у Клещеевки, села Зализнянского и посёлка Старомихайловка. ВСУ потеряли при этом до 260 военных.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 21 августа заявил, что Клещеевка — самая горячая точка сопротивления попыткам ВСУ продвинуться на флангах в районе города Артёмовска. ВСУ активизировались в районе села 19 и 20 августа.