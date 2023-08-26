Будапешт, 26 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак верит, что папа Римский Франциск получает силу от Бога, а потому он вскоре будет играть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью, опубликованном 26 августа газетой Il Messaggero.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Придёт время, когда он будет играть ключевую роль в мирных переговорах. Я по-прежнему уверена, что в скором времени произойдут перемены», — сказала Новак.

Она отметила, что кардинал Маттео Дзуппи, назначенный Ватиканом посланником по урегулированию украинского кризиса, посетил Киев, Москву и Вашингтон, а теперь собирается в Пекин. Венгерский лидер считает, что от этой миссии будет результат.

Как сообщало ИА Регнум, Новак посетила Киев на этой неделе, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что поддерживает его «формулу мира» и Будапешт присоединится к переговорам.

При этом Зеленский в октябре 2022 года запретил вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Киев также сорвал переговоры с Россией, которые шли в апреле.

Москва неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта. В июне 2023 года МИД России отметил, что их возобновление зависит только от готовности властей Украины и её западных кураторов. В министерстве подчеркнули, что российскую сторону не нужно побуждать к переговорному процессу, так как не она его заблокировала.