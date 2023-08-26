Москва, 26 августа, 2023, 12:56 — ИА Регнум. С 1 сентября 2023 года в России вступят в силу новые правила, регулирующие пользование автомобилем. Нововведения коснулись перечня неисправностей, с которыми нельзя продолжать движение, шин и тонировки.

Известия/Константин Кокошкин

Сообщается, что в случае обнаружения указанных в списке неисправностей инспектор вправе оштрафовать водителя по соответствующей административной статье 12.5 или запретить дальнейшее использование автомобиля. В МВД отметили, что изменения внесли в список для актуализации возможных неисправностей. В частности, детализировали требования к тормозам, рулевому управлению, световым приборам и двигателю, а также способы выявления неисправностей. В перечень включили только те положения техрегламента, которые прямо влияют на безопасность автомобилей. Водителя также могут оштрафовать за неисправную систему ABS, если её элементы не закреплены, отсоединены или повреждены. На это, как правило, указывает соответствующая лампочка на панели приборов. При этом, если ABS не предусмотрена изначальной конструкцией авто, дооснащение не потребуется.

В ГИБДД добавили, что будут проверять в том числе шины автомобилей. По соответствующему постановлению запрещается использование зимних шин летом и летних зимой. При этом существует «всесезонная» резина без шипов. Также, согласно регламенту, светопропускание лобового и боковых стёкол водителя должно составлять не более 70%, для бронированных авто — не более 60%. Водитель может получить штраф из-за установки на них нештатных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность.

К числу строгих запретов в отношении технического состояния, при которых дальнейшее движение невозможно, относятся неисправности тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящие или отсутствующие фары и задние габариты, недействующий со стороны водителя стеклоочиститель; в остальном водитель получит штраф. Об этом сообщил портал Autonews.

Как передавало ИА Регнум, электронные водительские права в России планируют приравнять к физическим. В Министерстве цифрового развития России подготовили соответствующий проект постановления, по которому предъявление прав в электронном виде с использованием мобильного приложения приравнивается к физическому предъявлению документов. Как отмечается, в январе 2023 года у российских автомобилистов появилось право предъявлять ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. При этом водителей не освобождали от обязанности иметь при себе и оригиналы этих документов.