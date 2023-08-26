Москва, 26 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Двигавшийся на электросамокате молодой человек в московском районе Южное Бутово сбил пятилетнего мальчика. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Кадр из видео

«В районе Южное Бутово молодой человек, передвигаясь на электросамокате, совершил наезд на малолетнего ребенка. Пятилетний мальчик госпитализирован», — говорится в сообщении.

Как рассказал отец ребёнка, после произошедшего молодой человек сначала остановился, однако через некоторое время скрылся. Его личность устанавливают.

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Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование произошедшего, а также ход и результаты проводимой процессуальной проверки.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа передвигавшийся на самокате в центре Москвы курьер сбил пятилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в медучреждение с ушибом головы и ссадинами.

В Москве 18 августа 16-летнего подростка, ехавшего на электросамокате, госпитализировали со множественными травмами и переломами после столкновения с другим СИМ. Второй участник инцидента скрылся с места происшествия.