Москва, 26 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Следователи благодаря дневнику акушерки Люси Летби, осужденной на пожизненный тюремный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство ещё шестерых, смогли установить предполагаемый мотив преступных действий медсестры. Это мог быть роман с женатым коллегой, а также желание быть в центре внимания возлюбленного. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Cheshire Constabulary

По некоторым данным, ещё в раннем возрасте у Летби обнаружили проблемы со здоровьем, которые в будущем могли повлиять на благополучное развитие беременности, но на преступление, как предполагают детективы, её толкнуло не это. Следователи выяснили, что отношения с коллегой по работе у медсестры были не дружеские, как она утверждала, а зашли намного дальше безобидного флирта. Пара часто проводила вместе выходные, доктор не раз оставался у Люси ночевать.

Прокурор Ник Джонсон считает, что медсестре было приятно, когда возлюбленный всячески утешал её после смерти очередного младенца. В дневниках Летби писала о любви к коллеге, признавалась в убийствах и называла себя злом. Отмечается, что она убивала заведомо беззащитных. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, медсестра прекрасно отдавала себе отчёт в своих действиях.

По мнению специалистов, Люси — очень эгоцентричный человек, поэтому ей нравилась суета, которая поднималась вокруг неё после смерти каждого новорождённого.

Также сообщается, что жертв могло быть и меньше. Коллеги пытались помешать медицинской работнице, однако сами пошли под суд. Ряд сотрудников, включая доктора-неонатолога Стивена Брери, обратили внимание на то, что все пять младенцев, скончавшихся в 2015 году, умерли во время дежурства медсестры Люси Летби. Врачи решили поделиться своими подозрениями с администрацией клиники и предложили подать заявление в полицию. Однако глава клиники предупреждения проигнорировал и даже активно защищал акушерку.

Летом 2016 года число смертей новорождённых достигло семи. Все дети скончались во время дежурства именно этой медсестры. Встревоженные коллеги вновь попросили администрацию привлечь к расследованию полицию. Им снова отказали, а Люси на время очередной внутренней проверки перевели в другое отделение. Весной 2017 года медики сами обратились в полицию.

Расследование длилось немногим более года. После задержания Летби не раскаялась, а переживала только за собственное будущее.

Полицейские установили, что медсестра намеренно вводила воздух в вены младенцам, кормила некачественным молоком и травила инсулином.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что полиция предъявила медсестре Люси Летби обвинения в убийстве новорождённых. С 2015 по 2016 год она, работая в неонатологическом отделении больницы Countess of Chester Hospital, также покушалась на жизнь ещё десяти младенцев.

Суд 21 августа приговорил Летби к пожизненному сроку за убийство семерых младенцев и попытку убийства ещё шести. Обвиняемая получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения.

При этом в Британии началась кампания в поддержку убившей младенцев медсестры. Её организаторы считают, что процесс над медсестрой представляет собой самую большую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания. Они также специально создали страницу для сбора средств в пользу осуждённой.