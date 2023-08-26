Хельсинки, 26 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Личных обращений в посольство России от задержанного в Финляндии 20 июля россиянина Яна Петровского (Воислав Торден) вплоть до 23 августа не поступало, хотя возможность пользоваться телефоном у него была, сообщили 26 августа в российском посольстве в Хельсинки.

Известия/Александр Казаков

«Гражданин России был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля 2023 года при попытке вылететь в Ниццу», — рассказали РИА Новости в посольстве.

Согласно разъяснениям, полученным от финских правоохранительных органов, в центре временного размещения Петровский мог свободно пользоваться телефоном.

Интересы задержанного с конца июля 2023 года представляет местный адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, россиянина задержали в Финляндии по обращению киевских властей. Окружной суда региона Ита-Уусимаа в Финляндии продлил арест россиянина, задержанного 23 августа. В суде задержанный потребовал, чтобы его лица не было видно во время заседания. Он назвал себя Воиславом Торденом, а потом через адвокатов запросил убежища в Финляндии.

При этом финские СМИ сообщили, что власти задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» россиянина Яна Петровского, который находится под санкциями ЕС и США.