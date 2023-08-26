Киев, 26 августа, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Украинский военнопленный Евгений Низовцев рассказал о большом количестве наёмников из Грузии и Белоруссии в ВСУ. По его словам, так называемый «иностранный легион» тренировался непосредственно рядом с его подразделением.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы видели порядка роты иностранцев, иногда — до взвода. Звучала английская речь, белорусская речь. Судя по шевронам, по флажкам — были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады», — рассказал Низовцев РИА Новости.

Он отметил, что белорусские наёмники отличались бело-красно-белыми шевронами. Все иностранные бойцы были примерно одного возраста, 35—45 лет. Пленный отметил, что по повадкам некоторых из них было заметно наличие боевого опыта.

«Их готовили к той же тактической подготовке, но больше отличало их отношение, желание обучаться», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Минобороны России назвало число наёмников, воюющих за Украину. Сообщается, что с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши. Ведомство указало, что Киев активизировал вербовку наёмников из-за неудачной мобилизации. По данным Минобороны, достоверно известно о ликвидации по состоянию на 30 июня 4845 иностранцев, в основном граждан США, Канады и Европы, ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что иностранные частные военные компании активно участвуют в подготовке солдат ВСУ. Как она отметила 14 июля, они предлагают услуги по подготовке на территории восточноевропейских стран. Помимо этого, особо активны ЧВК на территории Украины.