Варшава, 26 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Инцидент с участием нелегальных мигрантов произошёл на польско-белорусской границе. Группа мигрантов забросала пограничников, которые не дали иностранцам пройти через границу, камнями, сообщили 26 августа в пресс-служба Пограничной стражи Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM

На участке пограничной заставы Дубиче-Церкевне мигранты забросали камнями патрули польских пограничников после того, как силовики пресекли их попытку нелегально проникнуть в страну.

Погранслужба уточнила, что польская полиция направила на место ЧП два спецавтомобиля. Одна из машин (Tajfun) оснащена водомётами, другая (Tur) оборудована системой защиты экипажа от боевых отравляющих веществ.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа погранслужба Польши заявила о нападении на силовиков группы из 20 нелегальных мигрантов в районе Дубиче-Церкевне. Иностранцы были вооружены камнями и палками, а один человек — ружьём.

В середине августа погранслужба Латвии сообщила о заметном увеличении потока мигрантов на границе с Белоруссией. За сутки 14 августа в Латвию пытались незаконного проникнуть 96 человек.