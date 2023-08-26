Анкара, 26 августа, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В юго-восточной турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом 26 августа сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции в соцсети X (ранее Twitter).

Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global look Press

По информации управления, землетрясения произошло в районе Синджик в 10:34 (совпадает с мск). Очаг подземных толчков находился на глубине 10,88 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр землетрясения располагался в районе города Ешильюрт.

Также в турецкой провинции Конья 1 августа землетрясение произошло землетрясение магнитудой 5,0. О пострадавших не сообщалось.

На юго-востоке Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 в провинции Газиантеп и землетрясение магнитудой 7,5 в Кахраманмараше. Из-за подземных толчков 50,5 тыс. жителей страны погибли и ещё 107,2 тыс. — пострадали.