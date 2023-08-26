Донецк, 26 августа, 2023, 12:43 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка мирная жительница получила ранения. Об этом 26 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Известия/ Дмитрий Коротаев

Отмечается, что женщина 1951 года рождения получила ранения при обстреле на автостанции «Трудовская». Данные о последствиях обстрела со стороны ВСУ продолжают поступать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что жителя села Кропивницкое в Волновахском района ДНР направили в медучреждение после подрыва на взрывоопасном предмете в ходе полевых работ. При подрыве пострадал мужчина 1968 года рождения.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что украинские военные обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа кассетными боеприпасами из РСЗО «Град». В результате этого пострадали четыре мирных жителя.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 25 августа написал, что попавший под обстрел ВСУ и доставленный в больницу мирный житель региона умер. Глава области принёс свои соболезнования его родным и пообещал помочь семье.