Москва, 26 августа, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Южной Осетии была для Запада «пробным шагом», на котором они тестировали модель изоляции России, сообщил 26 августа зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

Ксения Левченко/ТАСС

«Ситуация вокруг Южной Осетии — это пробный шар, пробный камень, они тогда попытались, по сути, создать такую модель, которая непосредственно бы влияла на приграничную ситуацию рядом с Россией», — сказал зампред.

Медведев добавил, что происходящее сейчас на Украине — это звено той же цепи.

Он указал, что Москва «достаточно быстро справилась» и показала, что правда на её стороне.

Как подчеркнул Медведев, американцы как основные геополитические противники России научены опытом Грузии, выстраивали линию нападения по различным направлениям, начиная от экономических санкций и заканчивая прямыми поставками Киеву наиболее смертоносных видов оружия.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 августа поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик. Глава Российского государства пожелал лидерам крепкого здоровья и успехов, а жителям Южной Осетии и Абхазии — мира, счастья и благополучия.

Россия 26 августа 2008 года признала независимость Республики Южная Осетия и суверенитет Абхазии.