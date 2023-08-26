Москва, 26 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Российские войска подавили 20 артиллерийских позиций ВСУ и сорвали семь атак украинской армии на краснолиманском направлении, заявил 26 августа начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», используя удары авиации и огонь артиллерии, отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ», — сообщил военный.

Он уточнил, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили около 60 военных. Также украинская армия за сутки потеряла БМП, бронемашину и два пикапа.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а средства ПВО сбили украинский беспилотник «Фурия».

«В ходе проведения контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 20 артиллерийских позиций ВСУ», — рассказал Савчук.

Он добавил, что «Центр» уничтожил также украинскую гаубицу «Мста-Б» и миномёт калибра 120 мм.

25 августа Минобороны сообщило, что «Центр» 24 августа отразил атаку ВСУ в районе посёлка Кузьмино в ЛНР на краснолиманском направлении.

Также российские военные нанесли удары по ВСУ в районах сёл Червоная Диброва в ЛНР, Торское и Григоровка в ДНР. Потери ВСУ составили до 80 военных. Такие же потери в живой силе ВСУ понесли 23 августа.