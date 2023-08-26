Волноваха, ДНР, 26 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Жителя села Кропивницкое Волновахского района ДНР госпитализировали после подрыва на взрывоопасном предмете, который произошёл во время полевых работ, сообщила 26 августа Диспетчерская служба администрации Волновахского района в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл накануне, 25 августа. На взрывоопасный предмет наступил мужчина 1968 года рождения.

«Госпитализирован в Волновахскую ЦРБ», — сообщили в администрации.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 25 августа распространило информацию о ранении другого жителя Волновахского района.

Ранение в результате детонации взрывоопасного предмета получил мужчина 1989 года рождения на улице Краснооктябрьской в селе Красная Поляна.

Глава Курской области Роман Старовойт 25 августа сообщил о гибели попавшего под обстрел ВСУ жителя деревни Елизаветовка Глушковского района.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко 21 августа сообщила о том, что из-за взрыва неустановленного предмета в городе Красный Луч множественные ранения получил ребёнок.

У ребёнка, который, гуляя возле водоёма, поднял взрывоопасный предмет, диагностировали проникающее ранение глаза, травматический разрыв барабанных перепонок, рваные раны кисти, множественные точечные осколочные ранения.