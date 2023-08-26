Санкт-Петербург, 26 августа, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Экс-руководитель Администрации президента России Сергей Филатов, занимавший эту должность в период правления Бориса Ельцина, скончался на 88-м году жизни. Об этом 26 августа сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на дочь бывшего чиновника.

ТАСС/ Борис Кавашкин Экс-руководитель Администрации президента России Сергей Филатов

«Да, папа умер утром, вчера», — сказала она.

Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта Александра Фёдоровича Филатова (1913—1985). Окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик» в 1964 году. Являлся кандидатом технических наук. Работал на металлургическом заводе «Серп и молот» в Москве и на металлургическом заводе им. Хосе Марти на Кубе заведующим лабораторией, с 1986 года занял пост заведующего отделом систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова.

В 1990 году его избрали народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета России. С 1993 по 1996 год работал руководителем Администрации президента РФ, а также председателем экспертно-аналитического совета при президенте и председателем комиссии при президенте по госпремиям в области литературы и искусства. С 1997 года он был президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, в 2006 году занял пост председателя Экспертного совета Фонда «Внимание», а затем стал главой Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.