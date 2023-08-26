Стокгольм, 26 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией. Об этом, как сообщил телеканал SVT, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

«Я с большим уважением отношусь к тому, что Дания делает прямо сейчас. Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь», — сказал он на пресс-конференции в Харпсунде.

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил 25 августа, что власти намерены запретить сожжение религиозных книг. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что это предложение посылает «важный политический сигнал миру».

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля акцию с сожжением священной книги мусульман Корана провела второй раз за день радикальная группировка у посольства Турции в Копенгагене. За несколько часов до этого участники этой же радикальной группировки сожгли священную книгу мусульман у дипмиссии Египта.

Допущение публичного осквернения Торы и Библии в Стокгольме властями Швеции подвергло критике министерство иностранных дел Пакистана. Акция в столице Швеции, проведение которой ранее разрешила полиция и на которой планировалось сжечь религиозные книги, состоялась у посольства Израиля 15 июля.

Полиция Швеции 5 июля получила ещё три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. Одну из заявок подала женщина, которая хочет как можно скорее сжечь Коран у мечети в Стокгольме.

Разрешение на проведение акции в Хельсингборге на юге Швеции, на которой гражданин планировал сжечь религиозные тексты 12 июля, полиция выдала.

В Стокгольме 28 июня разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью.