Ниамей, 26 августа, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Нигера должны перейти в состояние максимальной готовности. Такой приказ армии страны отдал глава штаба обороны Мусса Салау Барму.

Dracorius White/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности», ― цитирует РИА Новости Барму.

Он пояснил, что такое решение приняли для адекватного ответа на возможную агрессию в отношении Нигера.

Как сообщало ИА Регнум, военный переворот в Нигере произошёл в конце июля. Президентская гвардия заблокировала главу государства Мохамеда Базума в резиденции и объявила о его свержении.

Позднее глава правящего в Нигере после госпереворота «Национального совета по защите отечества» генерал Абдурахман Тчиани дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Делегации из Нигерии он пояснил, что госпереворот задумывался из лучших побуждений для предотвращения неминуемой угрозы для двух стран.

20 августа делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покинула Нигер после того, как переговоры с мятежникам не увенчались успехом. В ходе переговоров делегация потребовала незамедлительно вернуть власть отстранённому мятежниками президенту Базуму. Члены военного совета Нигера это требование отвергли.

25 августа Тчиани заявил, что военным силам из Мали и Буркина-Фасо разрешат в случае иностранного вторжения действовать на территории Нигера.