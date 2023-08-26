Рим, 26 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Итальянского журналиста Луиджи Фурини выгнали с передачи на телеканале Telelombardia после того, как он назвал нападающего «Челси» и сборной Бельги Ромелу Лукаку негром, сообщил Football Italia.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global look Press Игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку

Скандал произошёл в прямом эфире, когда Фурини, болельщик «Интера», постоянный участник передачи Qui Studio a Voi Stadio, назвал форварда «Челси» негром. Извиняться он отказался, отметив, что слово «негр» часто употребляют рэп-исполнители.

Комментируя это событие, глава Telelombardia Фабио Равеццани выразил сожаление в связи со случившимся. Он заявил, что слово «негр» имеет расистскую подоплёку, независимо от его этимологии. Он добавил, что такие заявления не шутка и что такие ситуации неприемлемы для телеканала.

«Мы сожалеем о том, что наш коллега Фурини допустил столь серьёзную ошибку. Немедленные меры неизбежны», — сказал Равеццани.

Выступая на Дне ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище, американский президент Джо Байден в ноябре 2021 года назвал великим негром покойного бейсболиста Сэтчела Пейджа, хотя в США слово «негр» считается оскорбительным.

Ранее, в декабре 2020 года, в Париже при счёте 0:0 остановили футбольный матч из-за того, что арбитр Себастьян Чолтеску произнёс слово «негр». На матче шестого тура Лиги чемпионов он сделал замечание за громкие разговоры помощнику тренера турецкой команды Пьеру Вебо.

В октябре 2020 года жителю Швеции присудили выплатить €1000 штрафа за то, что он назвал негром афроамериканца в ходе конфликта в баре.