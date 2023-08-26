Владивосток, 26 августа, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В Приморском крае, который оказался во власти циклона, после ливней возросло число подтопленных домов. За прошедшие сутки рост составил почти три раза ― с 69 до 189. Об этом 26 августа сообщил представитель регионального министерства ГО и ЧС.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Подтопление жилья: многоквартирные дома — 113, частные — 76, придомовые территории — 1134», — уточнил в беседе с РИА Новости собеседник.

Жильё подтоплено в десяти районах края.

Как сообщили в региональном МЧС, за прошедшие сутки в Приморье вода ушла из 30 жилых домов и с 322 придомовых территорий. Спасатели продолжают работать во Владивостокском, Артёмовском, Уссурийском, Октябрьском, Красноармейском, Дальнереченском, Чугуевском, Хасанском муниципальных образованиях и в городском округе Спасск-Дальний.

Синоптики ранее предупредили, что в Приморье ночью 26 августа погоду определяет циклон с дождями, местами сильными и очень сильными.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа после сильных осадков в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Непогода нанесла региону ущерб на сумму семь млрд рублей. Пострадали более пяти тыс. домовладений. Серьёзный урон нанесён сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, соцобъектам.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье. Из-за тайфуна «Ханун» сильные дожди полностью охватили Владивосток, вызвав массовое затопление на дорогах, придомовых территориях. Из-за аварийного отключения без света остались более 70 тыс. человек.