Москва, 26 августа, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В ночь на 26 и 27 августа движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) ограничат. Об этом 26 августа сообщили в мэрии Москвы.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«В выходные, 26 и 27 августа, изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре. Ограничения будут вводиться по ночам, с 22:00 до 05:19», — проинформировали власти.

Часть поездов на Савёловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги отменят, интервалы движения увеличатся до 40 минут, также изменится время движения последней электрички.

Расписание «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево поздно вечером и рано утром также изменили.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа стало известно, что РЖД изменила схему пассажирского железнодорожного движения из-за приостановки сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ). До этого участок железнодорожных путей на БАМе размыло из-за выхода реки Холодной из берегов.

23 августа движение по БАМу открыли после завершения восстановительных работ. В ликвидации последствий стихийного бедствия участвовали 250 человек, были задействовали 59 единиц техники, а также противоразмывные и восстановительные поезда.