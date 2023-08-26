Москва, 26 августа, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Российская спортсменка Елизавета Солозобова завоевала золото на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Кали. Об этом сообщил телеканал «Мачт ТВ».

UCI

Солозобова в двух заездах победила колумбийку Стефани Куадрадо. Третьей стала китаянка Лоу Сюэхуань.

Россияне на этих соревнованиях выступают в нейтральном статусе. В третий день соревнований по велогонкам на треке среди юниоров они стали обладателями трёх медалей.

Так, Даниил Казаков стал бронзовым призёром в гонке по очкам (41). Золото у канадца Итана Пауэлла (53), вторым стал итальянец Хуан Сьерра (50).

В индивидуальной гонке третьим стал Владимир Гончаров — 3.10,938. Выиграл Мэттью Бреннан (Великобритания), второе место занял итальянец Лука Джами.

Всего на счету российских юниоров на этом чемпионате мира уже пять медалей. Ранее золотые награды завоевали Руслан Кузнецов и Никита Кирильцев, победившие в скретче и в кейрине.

Как сообщало ИА Регнум, Международный союз велосипедистов (UCI) 1 марта 2022 года объявил, что отстраняет от соревнований российских и белорусских спортсменов. Глава Балканского союза велоспорта Владимир Куваля назвал эти меры «абсурдными». Велогонщикам из России и Белоруссии разрешили участвовать в соревнованиях Балканского союза.

В мае UCI решил допускать граждан России и Белоруссии до соревнований только в нейтральном статусе. Речь идёт о мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира. При допуске будут проверять, чтобы у спортсменов не было никаких связей с российскими или белорусскими силовыми ведомствами.

У нейтральных велосипедистов не должно быть никакой символики, ассоциирующейся с их странами. Также им запрещается выражать поддержку спецоперации на Украине.