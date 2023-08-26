Мелитополь, 26 августа, 2023, 10:46 — ИА Регнум. У России есть вся информация о ситуации во временно оккупированном киевскими властями городе Запорожье. Об этом 26 августа рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

РИА Новости/Алексей Рамм

«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде», — заявил он в интервью РИА Новости.

Балицкий отметил, что власти региона полностью владеют ситуацией в Запорожье, так как множество проживающих на освобождённой территории людей контактируют с живущими на захваченной украинскими военными территории.

Врио губернатора уточнил, что во многих пока что контролируемых Киевом городах большая часть жителей ожидают прихода российских войск и готовы им помочь, чтобы «быстрее избавиться от украинского нацистского режима».

«Соответственно, вопроса по тому, что у них происходит, у нас нет — мы знаем всё, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которые очень часто находятся на объектах, где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ, поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но, когда она есть, мы это делаем», — пояснил Балицкий.

Он заявил, что надеется на скорое освобождение Запорожья, и указал, что город есть в программе развития области на десять лет. Также врио главы региона рассказал о возможности создания для новых регионов отдельного федерального округа, однако предметных обсуждений этого вопроса пока не было.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Балицкий рассказал, что президент России Владимир Путин одобрил программу развития Запорожской области на ближайшие 10 лет. По его словам, теперь её нужно доработать и привести к российскому законодательству.

До этого глава государства положительно оценил работу Балицкого, указав на стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере. При этом Путин уточнил, что ещё многое нужно сделать, и пообещал помогать.