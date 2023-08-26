Манила, 26 августа, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Военные Австралии, США, Филиппин и Японии 24 августа провели в Южно-Китайском море манёвры, в которых принимали участие боевые корабли, около берегов Манилы. Об этом 26 августа сообщило агентство Kyodo.

Kyodo

Уточняется, что от США в учениях участвовал прибрежный боевой корабль USS Mobile; от Австралии — десантно-вертолётоносный корабль-док Canberra, фрегат Anzac и истребитель F-35A; от Японии — эсминцы Izumo и Samidare; и от Филиппин — десантный корабль Davao Del Sur.

Предполагается, что японские эсминцы пробудут в порту Манилы до 31 августа. Целью манёвров было усиление сотрудничества военных вышеперечисленных стран. По информации агентства, учения прошли на фоне растущей активности Китая в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа стало известно, что ОДКБ проведёт на территории Белоруссии учения «Боевое братство — 2023». Манёвры призваны объединить подготовку различных компонентов коллективных сил организации.

Военные отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе. В части «Поиск-2023» задействуют силы и средства разведки вооружённых сил стран организации.