Калининград, 26 августа, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Жители Центрального района Калининграда остались без электричества. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе областного правительства.

РИА Новости/Калининграда

Причиной нарушения электроснабжения стала яхта, которая при прохождении в районе двухъярусного моста мачтой повредила две воздушные линии 110 кВ.

На место прибыли сотрудники компании «Россети Янтарь». Часть потребителей оперативно перевели на резервные схемы электроснабжения. На некоторых улицах электроснабжения не было долгое время.

Отключение электроэнергии в Московском районе было кратковременным — около 30 секунд.

Руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков заявил, что в настоящее время электроснабжение Центрального района города полностью восстановили.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа из-за аварийного отключения электричества на фоне циклона остались без света примерно 70 тыс. жителей Владивостока. В краевой столице произошло восемь отключений электроснабжения.