Москва, 26 августа, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Военно-техническое сотрудничестве между Россией и Ираном продолжается, и в нём нет никаких изменений. Об этом 26 августа заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как отметил в беседе с РИА Новости дипломат, российско-иранское военно-техническое сотрудничество абсолютно законно и в полной мере соответствует международным обязательствам и России, и Ирана.

Рябков уточнил, что недружественные России и Ирану государства продолжают пытаться политизировать военно-техническое взаимодействие двух стран и приписать ему формы и направления, якобы кого-то не устраивающие.

«Мы это отмечаем. Но на нашу совместную работу с Тегераном это никак не влияет. Никаких изменений нет, и сотрудничество с Ираном будет продолжено. Мы независимые государства и диктату США и их сателлитов не поддаёмся», — сказал он.

Соединённые Штаты регулярно пытаются заставить разные страны мира прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией. Как неоднократно отмечали в Москве, американская сторона использует в этом вопросе методы недобросовестной конкуренции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рябков отметил, что если Иран и США сумеют договориться о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, Россия готова к работе по полноформатному восстановлению этого соглашения. Замглавы МИД подчеркнул, что любое взаимопонимание в этом вопросе Россия считает позитивным.