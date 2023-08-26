Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области
Шебекинский район, Белгородская область, 26 августа, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожили российские силы ПВО над Белгородской областью, сообщили 26 августа в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области», — сообщили в Минобороны.
Ведомство уточнило, что украинский беспилотник уничтожили в 09:00 мск. Власти Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку дроном по российским объектам, которая потерпела поражение.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны заявило, что в ночь на 26 августа ВСУ предприняли ещё одну попытку атаковать российскую территорию с помощью дрона.
Российские системы ПВО в три часа ночи сбили украинский беспилотник самолётного типа в Подмосковье над территорией Истринского района.
25 августа российские силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью в час дня.