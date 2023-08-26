Шебекинский район, Белгородская область, 26 августа, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожили российские силы ПВО над Белгородской областью, сообщили 26 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Ведомство уточнило, что украинский беспилотник уничтожили в 09:00 мск. Власти Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку дроном по российским объектам, которая потерпела поражение.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны заявило, что в ночь на 26 августа ВСУ предприняли ещё одну попытку атаковать российскую территорию с помощью дрона.

Российские системы ПВО в три часа ночи сбили украинский беспилотник самолётного типа в Подмосковье над территорией Истринского района.

25 августа российские силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью в час дня.