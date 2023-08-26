Херсон, 26 августа, 2023, 09:15 — ИА Регнум. В Херсоне в результате взрыва получило повреждение предприятие. Об этом 20 августа сообщил так называемый глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, назначенный на эту должность Киевом, в Telegram-канале.

РИА Новости

По словам Прокудина, также был повреждён «объект критической инфраструктуры» на территории Херсонского района. Каких-либо других подробностей он не уточнил.

До этого на всей контролируемой Киевом территории в шестой раз за день объявили режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Прокудин заявил о повреждении взрывом в Херсоне объекта критической инфраструктуры и территории завода. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.

Херсонская область вошла в состав России по итогам состоявшегося в сентябре 2022 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона высказались за это. На данный момент российские войска освободили 75% области, часть региона на правобережье Днепра, включая Херсон, временно оккупирована украинской армией.