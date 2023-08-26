Анкара, 26 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. При взрыве самодельного взрывного устройства в северной части Ирака погиб турецкий военный Эркан Сельчук, сообщило 26 августа минобороны Турции.

Global Look Press/Boracan/Xinhua

По данным турецкой стороны, рядовой Сельчук получил тяжёлые ранения при взрыве заложенного в зоне проведения операции «Коготь — Замок» взрывного устройства.

Инцидент произошёл накануне, 25 августа, раненого отвезли в госпиталь.

«Рядового Эркана Сельчука не удалось спасти, несмотря на все принятые меры, он погиб», — сообщили в турецком военном ведомстве.

Турция начала операцию «Коготь — Замок» на территории Иракского Курдистана на севере Ирака. Турецкие военные проводят её против Рабочей партии Курдистана (иракских курдов) с 17 апреля прошлого года.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в Стамбуле погиб сотрудник полиции во время операции по задержанию банды торговцев наркотиками. Ещё один правоохранитель получил ранение.