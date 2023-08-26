Тайбэй, 26 августа, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Армия Тайваня зарегистрировала приближение к острову 32 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 26 августа сообщила пресс-служба тайваньского минобороны.

Global Look Press via ZUMA Press

Отмечается, что 20 китайских летательных аппаратов, в число которых входили дроны TB-001, BZK-005 и CH-4, истребители SU-30 и J-10, истребители-бомбардировщики JH-7, противолодочный самолёт Y-8, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и самолёт радиоэлектронной борьбы Y-9, пересекли «срединную линию» в Тайваньском проливе и вошли в опознавательную зону сил ПВО Тайваня.

В ответ на это тайваньские военные задействовали самолёты, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее тайваньское издание Taiwan News написало, что Тайбэй рассчитывает в 2024 году получить от США первую партию танков Abrams в количестве 38 машин. Сделку по их приобретению заключили ещё в 2019 году, её общая сумма составила $2,2 млрд.

Начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков 15 августа заявил, что США ставят перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) условия: или встать на сторону Вашингтона, или оказаться под американскими санкциями. Он подчеркнул, что при этом американская сторона игнорирует свою ключевую роль в эскалации конфликта на Украине и создании напряжённости вокруг Тайваня.