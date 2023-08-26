Москва, 26 августа, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Отказ Еревана впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова неприятно удивил Россию. Об этом 26 августа сообщил источник в дипломатических кругах.

РИА Новости/Владимир Трефилов Президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков

«К сожалению, ограничения, вводимые Ереваном в отношении известных российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений», — пояснил в беседе с ТАСС собеседник.

Он добавил, что Москва попросила разъяснить мотивы такого решения властей и статус российского гражданина с точки зрения республиканской пограничной службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 августа пограничная служба ереванского аэропорта Звартноц отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Как пояснил сам дипломат, его объявили нежелательной персоной и забрали паспорт.

Он подчеркнул, что официальную бумагу ему не показали и порекомендовали в тот же день вернуться в Москву.

Кривопусков ехал в Армению для участия в презентации Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.

В марте въезд в Армению запретили российскому журналисту, издателю, основателю и президенту холдинга News Media («Ньюс Медиа») Араму Габрелянову. В стране он планировал пробыть один день и провести мастер-класс по журналистике. Однако по прибытии в Ереван Габрелянову не разрешили пересечь границу в аэропорту. Ему сказали, что он является нежелательным лицом в Армении.