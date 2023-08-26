Лондон, 26 августа, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Ущерб в сумме £100 тыс. ($126 тыс.) нанесла выдра отелю в Великобритании. Об этом 25 августа рассказала газета The Daily Telegraph.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Тот самый японский карп, он же кои, знакомый поклонникам фэншуй: он приносит деньги (как ожидается). У кои может быть 80 типов окраски, которые не влияют на основную функцию

Инцидент произошёл в городе Честер, столице графства Чешир. Сотрудники отеля Grosvenor Pulford Hotel & Spa были в шоке, когда увидели, что опустели два пруда на территории гостиницы, в которых жили декоративные карпы кои. Стоимость одного такого одомашненного карпа составляет до £2 тыс. ($2,5 тыс.).

Похитителя карпов вычислили по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что установленные вокруг прудов электрические сетки, призванные защитить рыб от цапель, оказались бесполезны, когда вместо цапель на охоту вышла выдра.

Эндрю Нельсон, директор компании Nelson Hotels & Inns, владеющей гостиницей, рассказал, что был сильнейшим образом удивлён, когда увидел, с какой лёгкостью выдра добралась до пруда с карпами. Сейчас администрация гостиницы пытается найти выход из положения, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Норвегии распорядились убивать оленей, которые побывали на российской территории и вернулись обратно, чтобы не платить компенсаций России.

В этом году из Норвегии в заповедник «Пасвик» в Мурманской области перешли 42 оленя. За каждый переход норвежские власти обязаны выплатить по 50 тыс. крон ($4,7 тыс.). Кроме того, за нахождение животных в заповеднике требуется выплатить ещё 47 млн крон ($4,4 млн). Чтобы не выплачивать компенсаций, норвежская сторона забила всех вернувшихся из России оленей.