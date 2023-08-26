Москва, 26 августа, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В ночь на 26 августа аэропорты Москвы Домодедово и Внуково вводили временные ограничения на полёты, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме. Об этом 26 августа сообщили в аэропортах.

Известия/Павел Бедняков

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 02:22 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 03:30 часов ограничения на полёты сняты», — привело сообщения представителя Внуково РИА Новости.

В аэропорту добавили, что сейчас воздушная гавань вернулась к штатному режиму работу.

В Домодедово отметили, что в период с 02:25 до 03:32 из соображений безопасности также временно были введены ограничения на приём и вылет рейсов.

«В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили в аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Домодедово и Внуково в ночь на 26 августа не менее 29 авиарейсов было задержано и ещё семь — отменено. При этом в подмосковном аэропорту Жуковский не было изменений в расписании рейсов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО украинского дрона в Истринском районе Подмосковья. В результате никто не пострадал.