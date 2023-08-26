Варшава, 26 августа, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Группа украинцев из 12 человек напала на поляков и заставила их громко кричать нацистские лозунги в Варшаве. Об этом 25 августа сообщает портал WolnośćTV.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

Инцидент произошёл вечером 24 августа после празднования дня независимости Украины на Вислинских бульварах в Варшаве. Группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков и заставляла их скандировать «Слава Украине!».

Отмечается, что сначала украинцы пытались уговорить поляков кричать нацистское приветствие, но те отказались наотрез. Тогда украинцы начали избивать жителей Польши. В итоге несколько поляков получили серьёзные травмы и были госпитализированы. Один пострадавший до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей.

Примечательно, что на место инцидента прибыла полиция, но стражи порядка ничего не предприняли и не стали никого задерживать.

Лозунг «Слава Украине!» с 2018 года является официальным приветствием в украинской армии и полиции. При этом этот же лозунг во время Второй мировой использовался как приветствие членами организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевым ответвлением которой была Украинская повстанческая армия (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские беженцы стали чаще сталкиваться с проявлением ненависти со стороны жителей Польши. В частности, детей из украинских семей травят в польских школах, одноклассники украинских школьников признаются им в симпатии к России.

В Польше 23 августа полиция задержала двух нетрезвых украинцев, которые устроили погром в одном из хостелов в Гданьске.

Кроме того, молодые девушки в Польше стали меньше поддерживать украинских беженок из-за опасений, что те отберут у них потенциальных мужей и рабочие места.