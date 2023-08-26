Москва, 26 августа, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Ситуацию с природными пожарами удалось стабилизировать на территории Турции. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС

Отмечается, что в Турции к борьбе с бушевавшими лесными пожарами привлекались самолёты Бе-200 МЧС России. Два воздушных борта произвели на очаги возгорания 232 слива воды общим объемом более 2 тысяч тонн. Всего российские самолёты совершили 61 вылет.

Уточняется, что сейчас, когда обстановку с пожарами в Турции удалось стабилизировать, оба самолёта Бе-200 остаются на дежурстве в Измире.

По данным МЧС, всего с начала лета авиацией ведомства сброшено 10 тысяч тонн воды в ходе тушения природных пожаров. В авиационный парк МЧС на сегодняшний день входят 68 вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ка-32, а также 23 самолета Ил-76, Бе-200 ЧС, Superjet.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы в обе стороны для обеспечения ликвидации с воздуха крупного природного пожара, бушующего в северо-западной турецкой провинции Чанаккале.

Из-за пожара из Чанаккале эвакуировали 1251 человека из 337 домовых хозяйств в девяти деревнях. Также было эвакуировано 72 человека из дома престарелых в деревне Сарыджаэли.