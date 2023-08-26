Лондон, 26 августа, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Россия на протяжении всей своей истории успешно противостояла тем, кто стремился к её уничтожению, заявил британский правозащитник Лео Мухаммед в ходе своего выступления, видеозапись которого опубликована на видеохостинге YouTube.

ИА REGNUM Россия

«Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация», — заявил правозащитник.

Также он напомнил, что Россия является единственной европейской сверхдержавой, никак не причастной к расовой дискриминации. По словам Мухаммеда, Россия никогда не воспринимала людей Африки как рабов.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами в Йоханнесбурге назвал оскорбительной политику Соединённых Штатов Америки в отношении стран Африки.