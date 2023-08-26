Нерюнгри, Якутия, 26 августа, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Водитель вахтового автобуса не справился с управлением и погиб в результате опрокидывания транспортного средства в Нерюнгрийском районе Якутии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ГУ МВД по Якутии, авария произошла на закрытой технологической автодороге Улак — Эльга. Автобус «Урал» с вахтовиками съехал с проезжей части и опрокинулся. Водитель автобуса, мужчина 30 лет, погиб на месте ДТП до приезда медиков. В УГИБДД по региону отметили, что у погибшего был стаж вождения 11 лет, за последний год он никаких нарушений ПДД не допускал и к административной ответственности не привлекался.

Восемь пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Как рассказали пассажиры, автобус начал набирать скорость на спуске, а водитель закричал, что у него возникла проблема с тормозной системой. Точные причины смертельной аварии предстоит установить следствию.

В региональной прокуратуре уточнили, что по факту ДТП проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Южно-Сахалинске пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, водитель рейсового автобуса, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автомобилю Toyota Land Cruiser и допустил с ним столкновение.

При ударе одна из пассажирок общественного транспорта вылетела из салона, после чего автобус проехался по ней. В результате женщина скончалась. Предварительно ещё семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Севастополе маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в дерево, в результате пострадали 12 человек, включая двоих подростков 15 и 16 лет. На место происшествия направили пять бригад скорой помощи.