Цхинвал, 26 августа, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев по случаю 15-летия признания Российской Федерацией независимости республики призвал Грузию признать свою вину в военной агрессии в 2008 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

«Говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые с нашей стороны сформулированы чётко и озвучивались неоднократно на протяжении долгих лет», — рассказал Гаглоев в интервью РИА Новости 26 августа.

Президент республики подчеркнул, что Грузия в первую очередь должна признать свою ответственность за совершённую агрессию и военные преступления, а также подписать соглашение о неприменении силы.

Как ранее передавало ИА Регнум, Алан Гаглоев в беседе с ТАСС заявил, что с начала российской специальной операции радикальные силы Грузии периодически обращаются к властям страны с призывами разрешить вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путём.