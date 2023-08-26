Наступивший 549-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что российские военные в полном составе ликвидировали группы украинских штурмовиков в селе Работине Запорожской области. Как сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ценой колоссальных потерь достигли первого оборонительного рубежа инженерных заграждений в селе. Шли в основном без поддержки артиллерии и, как следствие, были уничтожены, пояснил Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Тем временем на краснолиманском направлении военнослужащие группировки войск «Центр» отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, противник потерял около 60 человек личного состава.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что может быть объявлен дополнительный призыв в ряды ВСУ.

В ночь на 26 августа украинская сторона предприняла попытку осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в столице России и Московской области. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Истринского района.

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