Ижевск, 26 августа, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Собаку, кошку и двоих котят спасли пожарные в Ижевске. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание произошло в жилом многоэтажном доме в квартире на девятом этаже. Пламя охватило балкон и кухню, площадь пожара составила около 20 кв. метров. Жильцы квартиры успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели в одном из углов квартиры напуганных собаку и кошку. Рядом с ними, за тумбочкой, прятались от огня двое котят. Пожарные завернули животных в плед и вынесли их в безопасное место.

Возгорание было оперативно ликвидировано, ни людей, ни животные не пострадали. В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковном Нахабино пожарные ликвидировали открытое горение на площади 750 кв. метров в строительном магазине. Пострадавших в результате пожара нет.