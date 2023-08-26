Вашингтон, 26 августа, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогут исправить своё положение в зоне боевых действий, даже если получат американские истребители F-16, заявил обозреватель Newsweek Марк Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Да, скоро прибудут F-16, но на обучение украинских лётчиков уйдёт большая часть года, и даже если они успешно пройдут курс подготовки, в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», — написал Дэвис.

Он также добавил, что будущая поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов Америки зависит от результатов предстоящих американских президентских выборов, так как именно позиция кандидата может изменить политику США в отношении Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что передача Украине F-16 является вопросом нескольких месяцев. По его словам, истребители должны укрепить военный потенциал страны в долгосрочной перспективе. При этом в ходе брифинга Райдер отметил, что на данный момент у Украины нет необходимой для размещения F-16 инфраструктуры.