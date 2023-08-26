Брюссель, 26 августа, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Спонсировать Украину в ущерб собственной экономике продолжает Евросоюз, несмотря на высочайший за последний год уровень банкротства в европейских компаниях. Об этом 25 августа пишет издание PressTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Европейский союз продолжит поставлять оружие Украине в конфликте против России, несмотря на то что банкротства бизнеса в европейских странах достигли самого высокого уровня за последние годы», — сказано в сообщении.

Как рассказал изданию официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, Евросоюз продолжит оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется». Но в статье отмечается, что политик своими словами лишь преуменьшил существующие опасения по поводу надвигающегося кризиса, затрагивающего стоимость проживания в Европе.

Также обозреватель указал, что всё больше аналитиков приходят к выводу, что антироссийские санкции нанесли огромный ущерб не России, но Евросоюзу. В частности, журналист напомнил о росте цен на энергоресурсы и резкий рост инфляции на фоне отказа от российского топлива и введения санкционных мер против Москвы.

Из-за подорожания горючего возросла себестоимость конечной продукции у европейских промышленных компаний, и в итоге промышленность лишилась конкурентных преимуществ. Кроме того, страны Запада столкнулись с рекордной за несколько десятилетий инфляцией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили в Белом доме, российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены, пока российская сторона «не возместит ущерб Киеву».

Вместе с тем отмечается, что представители пяти союзных стран подтвердили намерение продолжать оказание помощи Украине столько, сколько потребуется.

Евросоюз и США заморозили российские финансовые активы после начала специальной военной операции, объём которых, по данным Минфина на март 2022 года, составил около $300 млрд. Президент России Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом и заявил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.