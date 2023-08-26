Москва, 26 августа, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Россия в ближайшие несколько лет продолжит занимать лидирующие позиции на рынке зерна, несмотря на возникшие проблемы судоходства в Чёрном море. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«При исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023–2024 годах», — говорится в материале.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Соединённых Штатов Америки, в результате пожаров и других климатических факторов в Канаде и Европе мировые поставки пшеницы в этом году снизятся как минимум на 3 млн тонн.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа глава министерства сельского хозяйства и развития Польши Роберт Телюс заявил, что Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния, как и Польша, согласовали обращение к Европейской комиссии с требованием продлить запрет на импорт украинского зерна до конца этого года.