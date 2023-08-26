Во Франции предсказали доминирование России на рынке зерна
Москва, 26 августа, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Россия в ближайшие несколько лет продолжит занимать лидирующие позиции на рынке зерна, несмотря на возникшие проблемы судоходства в Чёрном море. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.
«При исключительно высоких урожаях пшеницы второй год подряд перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023–2024 годах», — говорится в материале.
Согласно данным министерства сельского хозяйства Соединённых Штатов Америки, в результате пожаров и других климатических факторов в Канаде и Европе мировые поставки пшеницы в этом году снизятся как минимум на 3 млн тонн.
Как передавало ИА Регнум, 25 августа глава министерства сельского хозяйства и развития Польши Роберт Телюс заявил, что Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния, как и Польша, согласовали обращение к Европейской комиссии с требованием продлить запрет на импорт украинского зерна до конца этого года.