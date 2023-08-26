Цхинвал, 26 августа, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Решить вопрос Южной Осетии и Абхазии военным путём призвали действующие власти в Тбилиси радикальные силы Грузии. Об этом заявил 25 августа президент Южной Осетии Алан Гаглоев в беседе с ТАСС, приуроченной к 15-летию со дня признания Россией независимости республики.

Presidentruo.org Алан Гаглоев

Как уточнил Гаглоев, с начала российской спецоперации радикальные силы Грузии, с подачи стран Запада, обращаются периодически к действующим властям страны с призывом воспользоваться моментом и решить вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем.

«Но тот печальный опыт 2008 года, видимо, отрезвляет их горячие головы, и действующие власти, да и народ Грузии, не хотят повторения этих событий в еще больших масштабах», — отметил лидер республики.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года совершила вооружённое нападение на Южную Осетию, обстреляв Республику из установок «Град» и разрушив часть города Цхинвала. Россия ввела войска в Южную Осетию, защищая её жителей, многие из которых приняли российское гражданство, а также своих миротворцев.

Военный конфликт продлился пять дней, грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии. В результате военного конфликта погибли более тысячи человек.

26 августа 2008 года Россия официально признала независимость двух республик — Южной Осетии и Абхазии. С тех пор каждый год этот день в республиках празднуется как День независимости.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, вместо того чтобы сосредоточиться на работе по безопасности и стабильности в Закавказье. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат также призвал американскую сторону прекратить попытки помешать налаживанию связей между Россией и Грузией.

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. Документ позволяет приобретать гражданства обеих стран без потери первоначальных.