Красный Лиман, ДНР, 26 августа, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» ВС России отразили семь атак штурмовых подразделений Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили и сорвали семь атак штурмовых отрядов 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-центра.

По его словам, в результате боевых действий противник потерял около 60 человек личного состава, а также одну боевую машину пехоты, бронированную машину, два пикапа и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

Начальник пресс-центра группировки добавил, что в ходе проведения контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около двух десятков артиллерийских позиций ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 25 августа, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 80 человек личного состава, а также четыре боевые бронированные машины пехоты.