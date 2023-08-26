Ниамей, 26 августа, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Требование покинуть Нигер касается только росла Франции Сильвена Итте. Такое уточнение сделал 26 августа советник главы сформированного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР), сообщает телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум ВС Нигера

По словам советника, Итте предъявлено требование покинуть Нигер в течение 48 часов. Информацию, растиражированную рядом СМИ, в том числе Agence France Presse (AFP), о высылке из Нигера послов Германии, США и Нигерии, советник опроверг.

Агентство AFP, в свою очередь, пояснило в соцсети X (ранее Twitter), что заявления о том, что послам Германии, Нигерии и США в Нигере предписано покинуть страну, являются недостоверными. Эти сообщения будут удалены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военные, пришедшие к власти в Нигере, выдвинули послу Германии в Ниамее требование покинуть страну в течение 48 часов.

Аналогичное требование мятежники, пришедшие к власти в Нигере, выдвинули в отношении посла Франции в Ниамее Сильвена Итте. Дипломату предписывалось покинуть Нигер в течение 48 часов.

При этом требование мятежников Нигера в адрес французского посла в Ниамее покинуть страну приняли к сведению в Париже, и указали, что у пришедших к власти военных нет полномочий обращаться с такой просьбой.