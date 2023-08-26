Москва, 26 августа, 2023, 05:11 — ИА Регнум. В России провели полигонные испытания лазерной пушки, предназначенной для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов. Об этом в субботу, 26 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Лазер

«На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что орудие, поражающее дроны путём прожигания аэродинамической поверхности аппаратов и сжигания ключевых бортовых оборудований, показало в рамках полигонных испытаний высокую эффективность.

Как передавало ИА Регнум, в апреле издание Defence News сообщило, что военные Соединённых Штатов Америки провели успешное испытание прототипа лазерной системы противовоздушной обороны, предназначенной для уничтожения беспилотников. Испытания проводились на полигоне Юма в Аризоне.