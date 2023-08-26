Штат Невада, США, 26 августа, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Восхищение физической формой журналиста выразил президент США Джозеф Байден. Об этом 25 августа сообщил телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер находится в штате Невада, где он отдыхает на озере Тахо. После занятий пилатесом Байден пообщался с журналистами, и один из них спросил, нравится ли политику местность.

«Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы», — такой ответ дал президент США.

Это не первый случай, когда Байден публично восхищается физической формой находящихся рядом людей. Так, в феврале, во время визита на Украину, президент США обратил внимание на бицепсы одного из присутствовавших на встрече. А в ноябре 2022 года на саммите G20 Байден похвалил бицепсы оператора российского телеканала, назвав их пушками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что фотография экс-президента США Дональда Трампа, которая была сделана во время процедуры ареста в тюрьме округа Фултон, понравилась главе Белого дома Джозефу Байдену.