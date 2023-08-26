Вашингтон, 26 августа, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Сенаторы от Республиканской партии предложили своим коллегам в конгрессе США отклонить очередной запрос администрации о предоставлении Украине дополнительной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Американцы заслуживают права знать, куда идут их деньги», — говорится в составленном сенаторами Джеймсом Ванче и Чипом Роем письме, направленном в бюджетный департамент Белого дома.

Отмечается, что поддержка Украины со стороны США основана на неясной стратегии и администрации Белого дома придётся объяснить преследуемые цели. Кроме того, законодатели потребовали ответить на поставленные вопросы.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами во время дебатов претендентов на пост главы Белого дома выступил против оказания Украине дальнейшей военной помощи. Также политик подчеркнул, что спонсирование Украины мотивирует Россию и Китай, которые представляют из себя серьёзную угрозу США, идти на сближение.