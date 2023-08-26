Лондон, 26 августа, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Эскиз Эдварда Шепарда, художника и автора классических иллюстраций к книге «Винни-Пух», был найден в подвале в Великобритании. О сенсационной находке сообщила 25 августа газета The Times.

Цитата из м/ф «Винни Пух» реж. Ф. Хитрука, СССР, 1969 Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем, О нет, и нет, и нет.

Набросок, завёрнутый в кухонное полотенце, обнаружен в доме бывшего главы сети книжных магазинов Foyles Кристофера Фойла, который скончался в прошлом году. Рисунок нашли вдова Фойла Кэти и книготорговец Мэтью Батлер в ящике старого стола.

Предполагается, что эскиз, датированный 1958 годом, был выполнен для одного из мероприятий Фойла, но, возможно, работа пришлась не по вкусу заказчику и была спрятана. На рисунке изображены герои сказки Алана Милна Винни-Пух и Пятачок. Герои книги идут на закат, повернувшись спиной к зрителю. Этой же сценой завершается сборник повестей Милна, опубликованный в 1926 году, почти сто лет назад.

Отмечается, что организаторы аукциона предварительно рассчитывают, что на торгах рисунок может быть продан за сотни тысяч фунтов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что одно из самых редких специзданий книги о юном волшебнике «Гарри Поттере» с автографом её автора Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании.

Владелица книги выиграла её в 2012 году в конкурсе издательского дома Bloomsbury. На сегодняшний день, по словам помощника директора аукционного дома Hansons, это специздание технически является самым редким.