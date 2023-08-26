Москва, 26 августа, 2023, 03:59 — ИА Регнум. В ночь на 26 августа украинская сторона предприняла попытку осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в столице России и Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«26 августа около 03:00 мск пресечена попытка <…> совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Истринского района Московской области.

Как передавало ИА Регнум, днём 25 августа Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над территорией Калужской области беспилотный летательный аппарат самолётного типа.