Москва, 26 августа, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Как минимум 29 авиарейсов задержаны, семь отменены в ночь на 26 августа в московских международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Данные опубликованы сервисом «Яндекс. Расписание».

(сс) rawpixel В аэропорту

Как следует из данных онлайн-табло аэропортов, по состоянию на 03:50 мск во Внуково 19 рейсов задержано, четыре отменено, в Домодедово пять рейсов задержано, три отменено, в Шереметьево пять рейсов задержано.

В подмосковном аэропорту Жуковский изменений в расписании прилётов и вылетов нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО украинского беспилотника на подлёте к Москве в Истринском районе.

В ночь на 25 августа в аэропортах Внуково и Домодедово временно закрывали воздушное пространство. Самолёты не принимались и не отправлялись в обеих воздушных гаванях. Также отмечалось, что самолёты облетают Калужскую, Тульскую и Липецкую области.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 25 августа Украина предприняла попытку нанести удар по гражданским объектам доработанной ракетой С-200. Ракета была обнаружена и уничтожена силами ПВО в небе над Калужской областью.